TVBS傳裁員45人 卓越新聞獎得主退出群組

TVBS傳出啟動裁員計畫，裁員人數約45人。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體圈震撼彈！曾獲「卓越新聞獎」肯定的屏東資深體育記者葉奉達，今（28）日突然在社群平台曝光一段群組對話截圖，自曝因公司裁員，已正式卸下TVBS屏東駐地記者身分，並退出地方新聞群組，引發外界熱議。

根據《民視新聞台》報導，葉奉達在社群平台發文，公布LINE群組截圖，群組名稱為「屏東縣政府新聞室」。他在群組中發出公告表示：「本人任職TVBS屏東駐地記者，將於今（28）日正式終止，並將退出貴單位媒體新聞群組。」同時說明後續採訪將由TVBS南部中心接手，語氣平靜卻藏不住無奈。

請繼續往下閱讀...

更引發關注的是，他還轉述公司人資部門說法，指出TVBS因連續數年獲利嚴重衰退，今年更預計首度出現虧損。在多項撙節措施仍無法有效改善經營壓力下，公司決定啟動裁員計畫，內部傳出裁員人數約45人，範圍涵蓋攝影記者、駐地記者及SNG工程人員等職位。

相關對話中提到公司營運面臨挑戰，裁撤行動勢在必行。葉奉達也感嘆：「花了些時間，終於把所有加入的群組退光了。」一句話，道盡多年跑線記者的複雜心情。

消息曝光後，在媒體圈掀起討論。TVBS是否會對裁員規模與經營狀況進一步說明，有待回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法