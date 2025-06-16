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娛樂 最新消息

梁詠琪的老公為她絕不染髮 慶幸電影圈冰河期仍有作品

梁詠琪覺得笑容是最好的美容方法。（記者潘少棠攝）梁詠琪覺得笑容是最好的美容方法。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港女星「Gigi」梁詠琪來台出席代言活動，談到近況，她說最近總是飛來飛去，下半年則有她和即將三度當爸爸的郭富城主演的電影《無名指》會上映宣傳。

梁詠琪（中）希望暑假能和老公及女兒一起去旅行。（資料照，記者胡舜翔攝）梁詠琪（中）希望暑假能和老公及女兒一起去旅行。（資料照，記者胡舜翔攝）

港片曾經產量很大，台灣的電影台就算一再重播周星馳的舊作，影迷還是會看，但如今香港電影陷入不景氣，梁詠琪昨談到：「香港電影圈現在比較安靜，就像古天樂說的，今年是電影圈冰河期，會比較艱難一點。」慶幸自己至少還有新片要上映。

梁詠琪來台出席醫美代言活動，被問到會不會推薦西班牙籍老公Sergio做醫美，她笑說：「老公說機會讓給我，他不需要醫美，有時會問他要不要染頭髮？他也說『妳美美就好，我在旁邊給妳襯托，把老婆襯托最美就好啊！』」

人人有手機的年代，女星更難為，梁詠琪談到：「不只是拍戲前保持好狀態就可以，隨時有路人會拍。」透露若遇到粉絲要求拍照，她會主動建議自拍，比較好掌控角度和光線，笑說：「路人拍完照還會幫忙修圖，心地滿好的，對我不錯，就算偷拍，也被調過膚色（再上傳社群），滿有善心的。」

近期有女模疑似因打「牛奶針」致死，梁詠琪聽聞後呼籲：「做醫美要選有保障的品牌，合資格的診所，醫生很重要，生命只有一條，不要隨便做危險賭注。」並談到：「最好的美容方法是笑容，有善意的眼睛就會好看。」

暑假將至，梁詠琪透露一定要幫女兒排些活動，「不得不安排，不然她會吵著妳說沒事做，可能去旅行吧！也會和先生飛回西班牙老家看家人。」

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