蔡琴不要告別首度曝光紀錄片 開場淚崩

蔡琴在演唱會開唱，突然淚崩變得很感性。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕67歲的「金嗓歌后」蔡琴昨起在台北國際會議中心舉辦「不要告別」演唱會，3場共計吸引近萬歌迷朝聖。蔡琴首度在演唱會公開自己的紀錄片，才唱到第四首歌就淚崩，感性表示：「我覺得好感動，沒想到以我這個年紀還能獲得滿堂彩」，打趣稱沒想過自己的歌，竟然都變成老歌了。

蔡琴身穿優雅禮服亮相，重現多首經典歌曲揭開演唱會序幕。（記者王文麟攝）

蔡琴開場身穿金色閃亮的優雅禮服現身，選唱《新不了情》、《被遺忘的時光》，甜稱台下每一位歌迷都是知音；聽到歌迷高喊「我愛妳」，歌后罕見回應「我也愛你」，「我很少回我也愛你，因為我覺得，現在該是我說我愛你的時候了」。

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話才說完，蔡琴看到歌迷給予熱情掌聲，突然感動泛淚，「我都不敢看誰坐在哪個位置，好多老朋友都在現場，還有每一位的歌迷，所以我的票都賣光了，你們都是我的好朋友，是不是？」

出道46年的蔡琴，首次曝光籌備兩年的個人紀錄片，更以「不要告別」、「愛的羅曼史」、「 La Vie en Rose（玫瑰人生）」、「 Sailing（啟航）」四大段落貫穿演唱會。

蔡琴展現精湛唱功，以國、台、英語三聲道齊發，當唱到英文老歌〈《Five Hundred Miles》，想起已逝父親泣不成聲；她也選唱了台語歌《思慕的人》及國語老歌《情人的眼淚》獻給媽媽，她說：「年輕時每次聽到媽媽放《情人的眼淚》這首歌，就知道她又在想爸爸了。」

蔡琴也為了演唱會秀出苦練多時的舞蹈，在演唱耳熟能詳的《讀你》時，扭腰擺臀秀了一段「電臀舞」，幽默地說：「這是林懷民老師教我的（指舞步），派上用場了！」

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