劉品言「顏值入坑」報雙喜 閃婚小3歲連晨翔年底當媽

劉品言（右）帶球嫁小3歲的連晨翔，開心兩人成為真正的家人。（鴻言娛樂提供）



〔記者李紹綾／台北報導〕36歲劉品言昨喜曝帶球嫁小3歲的連晨翔，兩人跳過認愛階段，一公開戀情就是結婚，且年底將迎接新生命到來，讓眾人又驚又喜。

連晨翔坦言，劉品言表面強勢，但接觸後發現她有小女人的一面，讓他不自覺想保護。兩人湊在一起話題超多，總是能交換想法、碰撞新觀點，讓他忍不住想像未來的樣子。

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劉品言打趣說，最初真的就是「顏值入坑」，但後來發現連晨翔其實是一個會分享脆弱又慢熟的人，反而更吸引她。兩人一開始交往就是以結婚為前提，今年初劉品言摔傷造成左腳踝骨碎，連晨翔展貼心，對她無微不至的照顧，更讓她感受到可以依靠、值得託付的安心感。

劉品言（右）、連晨翔將於年底迎接寶寶，專心準備迎接新生命，暫不辦婚宴。（鴻言娛樂提供）

劉品言的孕期過了不能說的「不穩定期」，決定一次公開「雙喜」。對於懷孕，她當初有點驚嚇，轉念一想，這也是老天爺安排的禮物，雖然還在適應中，但決定勇敢迎接。連晨翔稱自己是「驚嚇乘以N倍」，原本預想1、2年後再生小孩，沒想到寶寶搶先報到，他尊重劉品言的每個選擇，也很開心她最終願意讓他進入人生，成為真正的家人。

連晨翔、劉品言年底將成為新手爸媽，兩人暫時不辦婚宴，目前全心投入迎接新生命的準備，研究起媽媽手冊研究到懷疑人生，月子中心的筆記越做越厚，連晨翔搞笑說：「研究到自己都有『偽孕反應』。」他稱現階段最重要的任務就是「不准讓大小吃貨餓到」，劉品言一頭栽進月子中心功課，笑說：「月子坐得好，媽媽不會老。」

兩人表示不會特別舉辦性別派對，因為希望寶寶從一開始就活在一個不被性別定義的世界裡。

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