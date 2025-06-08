林俊傑出道22年首唱大巨蛋「 吸8萬粉」

林俊傑首度攻上大巨蛋，難掩興奮心情。（JFJ Productions提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道22的金曲歌王「JJ 」林俊傑，首登台北大巨蛋開唱，兩場共吸引8萬觀眾進場，票房吸金台幣2.3億元；首場JJ就力邀音樂才子韋禮安當嘉賓，合唱彼此的招牌歌《修煉愛情》、《如果可以》，滿場歌迷都跟著大合唱。

韋禮安擔任首日嘉賓。（本報資料照）

和韋禮安互唱招牌歌 鋼琴超跑繞場助陣

JJ接棒周杰倫、張惠妹等華語大咖站上台北大巨蛋，開場帶來《一千年以後》、《新地球》以及《編號89757》。

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對於站上了指標性場館，開心說：「終於，大巨蛋我們來了，第一次站上大巨蛋，我覺得是最值得珍惜的一刻，也是最值得慶祝的一刻。」

對於台灣，JJ有著滿滿的情感，他說：「謝謝你們的一路陪伴，象徵著我出道22年的成績單，希望今天可以透過音樂，見證我們的成長。」

林俊傑獻唱多首情歌，也準備動感舞曲。（JFJ Productions提供）

開場JJ就選唱抒情經典，深情演唱《關鍵詞》、《小酒窩》、《凍結》、《那些你很冒險的夢》等歌，這次也與國際知名舞蹈總監Lyle Beniga合作，為演唱會重新設計舞蹈編排。

JJ以全新肢體語言呈現音樂與舞蹈的完美結合，為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗，率領舞者唱跳《新地球》、《編號85757》、《曹操》等歌曲。

有趣的是，JJ唱到《Always On Line》時，突然看到台下的林志穎，下意識喊出好友的名字，有歌迷以為林志穎就是嘉賓，期待會從舞台機關走出，讓歌王忍不住大笑說：「我是很即興的。」

此外，JJ的愛徒蔡宥綺，也在演唱會上與JJ合唱《像我的我》以及新歌《惡夢》，蔡宥綺是台灣人，對於能在台北大巨蛋開唱，直呼是美夢成真。

JJ特別設計驚喜彩蛋，訂製了一台鋼琴超跑環繞整個內場，希望拉進和觀眾的距離。

當鋼琴前奏響起《記得》時，JJ出現在一座「超跑」的移動式舞台，並彈著鋼琴緩緩現身，歌王開心說：「好久不見台北的大家，要更近距離看看大家的樣子！」

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