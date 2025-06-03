晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD秘戀放閃Sana瘋傳1個多月 首回應撇默認

G-Dragon在1個月前於IG標記Sana帳號，引爆兩人疑似曖昧放閃傳聞。（達志影像）G-Dragon在1個月前於IG標記Sana帳號，引爆兩人疑似曖昧放閃傳聞。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流大咖爆緋聞，令粉絲好奇心爆棚！天王「GD」G-Dragon於4月突然在個人IG單獨標記TWICE日籍成員Sana帳號，隨後秒刪，傳出日韓兩大偶像疑談地下情，引發外界聯想。

GD和Sana緋聞延燒1個多月，GD昨透過公司Galaxy Corporation回應，表示4月14日參加Sana的網路節目《Dex和Sana的冰箱》錄影，之後4月22日去看酷玩樂團首爾演唱會，並標記Sana帳號。GD解釋，在上傳演唱會認證照時，正好遇上TWICE作為嘉賓登台，表示單純出於和Sana一起合作後的親近感，才決定標記她。

Sana出道以來幾乎零緋聞，4月和GD透過節目結緣。（達志影像）Sana出道以來幾乎零緋聞，4月和GD透過節目結緣。（達志影像）

至於為何到昨天才解釋此事？GD透露一開始沒有澄清絕非默認戀情，而是擔心說太多會導致節目內容劇透，因此才又決定刪除。還說之所以會上Sana的節目，單純是因為和Dex的交情。

過去GD和Jennie、小松菜奈等女星傳過緋聞，曾自曝喜歡「貓系長相」。為人熟知的是2017年和女團After School出身的李珠妍合拍可愛影片流出，隔年韓媒報導GD和李珠妍交往中，當時還有媒體拍到女方出入GD家中，甚至外流貼臉照，只是後來戀情不了了之。

Sana出道第10年，幾乎零緋聞，只有過去曾被網友以韓媒「D社」名義，惡意造謠她和「BTS」柾國戀愛消息，事後證實是烏龍一場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中