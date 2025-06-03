GD秘戀放閃Sana瘋傳1個多月 首回應撇默認

G-Dragon在1個月前於IG標記Sana帳號，引爆兩人疑似曖昧放閃傳聞。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流大咖爆緋聞，令粉絲好奇心爆棚！天王「GD」G-Dragon於4月突然在個人IG單獨標記TWICE日籍成員Sana帳號，隨後秒刪，傳出日韓兩大偶像疑談地下情，引發外界聯想。

GD和Sana緋聞延燒1個多月，GD昨透過公司Galaxy Corporation回應，表示4月14日參加Sana的網路節目《Dex和Sana的冰箱》錄影，之後4月22日去看酷玩樂團首爾演唱會，並標記Sana帳號。GD解釋，在上傳演唱會認證照時，正好遇上TWICE作為嘉賓登台，表示單純出於和Sana一起合作後的親近感，才決定標記她。

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Sana出道以來幾乎零緋聞，4月和GD透過節目結緣。（達志影像）

至於為何到昨天才解釋此事？GD透露一開始沒有澄清絕非默認戀情，而是擔心說太多會導致節目內容劇透，因此才又決定刪除。還說之所以會上Sana的節目，單純是因為和Dex的交情。

過去GD和Jennie、小松菜奈等女星傳過緋聞，曾自曝喜歡「貓系長相」。為人熟知的是2017年和女團After School出身的李珠妍合拍可愛影片流出，隔年韓媒報導GD和李珠妍交往中，當時還有媒體拍到女方出入GD家中，甚至外流貼臉照，只是後來戀情不了了之。

Sana出道第10年，幾乎零緋聞，只有過去曾被網友以韓媒「D社」名義，惡意造謠她和「BTS」柾國戀愛消息，事後證實是烏龍一場。

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