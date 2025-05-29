李東健恢單5年爆緋聞 首爾大街冒粉紅泡泡

李東健離婚5年，近日爆出和新對象大方約會。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《巴黎戀人》演員李東健和女星趙胤熙離婚5年，疑似爆出新戀情！韓媒近日直擊李東健和一名長相貌美的女性在首爾清潭洞街頭約會，兩人互動親密，李東健更摟著女方蠻腰，完全不在意旁人眼光。

韓媒報導，李東健和緋聞對象在街頭暢聊，心情看來非常愉快，消息傳出後，李東健的經紀公司昨謹慎回應，僅說：「因為是藝人私生活，難以確認，敬請見諒。」

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李東健和趙胤熙合作演出韓劇《月桂樹西裝店的紳士們》相戀，2017年奉女成婚，不料婚姻僅維持3年破局，女兒監護權歸趙胤熙。當時傳出李東健情史豐富，過去公開戀愛過5次，號稱每拍一部戲就換新女友。

李東健離婚後，曾在SBS韓綜《我家的熊孩子》透露考慮到女兒，未來不會再戀愛，解釋是顧及孩子年紀小，很難理解父母的決定，「和他人戀愛恐怕對孩子有不良影響」，沒想到爆出緋聞打臉自己。

近年李東健演藝工作大減，日前開設YouTube頻道，還在濟州島經營咖啡店，他坦言當老闆壓力很大，幸好有鄰居、遊客願意支持。

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