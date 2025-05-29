邱以太露翹臀 林葉亭讚兒打9分

林葉亭（右）力挺兒子邱以太，特地出席觀賞《山忌 黃衣小飛俠》。 （記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《山忌 黃衣小飛俠》昨舉行試片會，監製陳信吉率領導演蔡佳穎與演員陳孝萱、陳如山、邱以太一同受訪。三位演員皆有突破性演出，其中邱以太首度挑戰大銀幕全裸，飾演遭遇山難的大學生，媽媽林葉亭也到場支持，笑稱兒子屁股「滿分10分可以打9分」。

邱以太在電影《山忌 黃衣小飛俠》全裸上陣，演出山中遇難大學生。（威視提供）

邱以太透露自己是最後一位加入劇組的演員，導演一開始便告知有全裸戲份，他雖從未嘗試過這類角色，但也想跳脫舒適圈，「而且平常沒什麼機會看自己的屁股，在大銀幕上看到覺得還滿翹的！」

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邱以太在電影《山忌 黃衣小飛俠》全裸上陣，演出山中遇難大學生。（威視提供）

該場全裸戲早晚分段拍攝，邱以太回憶拍攝時仍有民眾圍觀，「有阿伯在旁邊看，還關心我會不會冷！」讓他直呼難忘。林葉亭則笑曝兒子平常就愛保養，「長一顆痘痘就會找我求救。」她說邱以太常光著屁股走出浴室，「前面用浴巾擋住。」

陳如山（右起）、陳孝萱和邱以太在片中飾演一家人。（記者陳奕全攝）

陳如山、陳孝萱和邱以太在片中雖飾演一家人，但「父母」沒有和兒子對到戲，讓陳如山笑說這是與邱以太「第一次見面」，不過回憶20多年前應該見過他小時候，「因為他媽媽是四分衛第一張專輯的造型師！」陳孝萱說演出過程幾乎素顏，扮相憔悴，「經紀人看到說我好可憐，我直到上洗手間照鏡子才被自己嚇到！」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日全台上映。

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