高鐵驚魂《96分鐘》 林柏宏宋芸樺即刻救援

宋芸樺（左）、林柏宏在《96分鐘》合演新婚夫妻檔，在危急關頭時並肩作戰。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影節開幕片《96分鐘》為台灣影史首部以「高鐵」為題材的動作鉅作，主演正好由去年、今年的影展大使林柏宏和宋芸樺攜手合作；兩人合演夫妻，分飾拆彈專家和刑警，帶領觀眾進入腎上腺素狂飆的極限世界。

《96分鐘》歷時9年籌備、拍攝，耗資台幣1.6億打造，昨發布首支預告，揭露高鐵列車突發炸彈危機。除了林柏宏和宋芸樺，卡司集結王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等人扮演「乘客」，被迫展開一場超乎想像的人性考驗與救援行動。

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林柏宏在《96分鐘》演出因事故退役的拆彈專家，透露在讀劇本時就被深深吸引，毫不猶豫答應接演。他為貼近角色設定，為戲練出全身結實肌肉，並突破以往陽光形象，將膚色曬黑、蓄鬍，呈現角色的滄桑樣貌。

因《96分鐘》動作場面吃重，林柏宏投入大量時間進行演練，親自上陣完成多場高強度打鬥與追逐戲，直呼：「這絕對是我拍戲以來前置準備最繁重的一次！」透露身心都在挑戰極限。

宋芸樺在片中和林柏宏是並肩作戰的最佳搭檔，為鑽研角色真實樣貌，她在開拍前親自走訪多位現職女性刑警，進行深入田調。

片中宋芸樺有大量情感演出，還有場和李李仁在狹窄車廂內的動作戲，展現俐落身手。首拍動作片就上癮的她，打趣向動作指導洪昰顥喊話：「我還想要打更多！」《96分鐘》於9月5日在台上映。

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