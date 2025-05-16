金曲準歌王-柏霖入圍歌王躲廁所大哭 呂士軒好聲拚金曲別具意義

柏霖相隔7年後，到德國柏林拍攝MV。

（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin以《允許萬物破碎》入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手，得知好消息時正在參加寫歌營，開心躲到廁所大哭；同樣將角逐華語歌王的呂士軒上週末在北流擔任客座導師，並分享創作心法。

呂士軒在講座上分享創作契機以及製作經驗。（北流提供）

柏霖即將推出第二波主打《破繭》，是柏霖最黯淡低谷時期的創作，專輯前往德國柏林拍攝MV和視覺，柏霖時隔7年再次踏上柏林；當時他在英國知名舞團Wayne McGregor擔任舞者，巡演於歐洲各大劇院，與頂尖舞者並肩作戰。

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最初他語言不通，人際關係流動過快，讓他承受長期的身心壓力以及無法抵擋的思鄉情緒。但柏霖沒有放棄，一邊打工、一邊練舞；最想家的時候，連吃到一盤空心菜都能讓他潰堤。

呂士軒在「北流雲」講座上，提及自己投入創作始於「MC HotDog」熱狗，「那時想學他唱歌，產生興趣後於是自己寫，國中不上課，常在鑽研。後來因為爸爸生病，開始把它當成認真的事來做，學習、練習變得很重要。」

這次他以《好聲豪氣》拿到金曲門票，對他來說充滿意義也是肯定。他鼓勵在場學員不要侷限自己的想像，生活中的各式聲響，也許都能成為創作的關鍵。

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