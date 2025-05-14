楊貴媚皮蛇纏身 舊疾復發苦不堪言

楊貴媚農曆年皮蛇復發，現已痊癒。（華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚去年奪金鐘戲后、拿下金馬女配角，還製作主持《老少女奇遇記2》，一整年工作滿檔，昨天為華視戲劇《新蘇足》宣傳時提到農曆年發現左胸到左後背蔓延了一條紅疹，一開始以為是過敏，想著「過敏怎麼這麼癢」，錯過前3天黃金治療期才去看醫生，醫生宣告是皮蛇復發，對她說：「這沒有藥救，只能痛到好。」她以前大腿就曾長過皮蛇，沒想到會復發，讓她苦不堪言。

楊貴媚吃了醫生給的止痛藥、肌肉鬆弛劑稍微舒緩，但她常因皮蛇痛到睡不著，睡覺時只能抱著暖水袋減輕疼痛，忍不住哀號：「一旦暖水袋變涼，我就會被痛醒。」好在她調整作息，經過兩個月充足睡眠，病況逐漸好轉。

請繼續往下閱讀...

楊貴媚這兩年工作沒停過，之前曾開玩笑要「離家出走」，經紀人隨即送她新手機，暗喻「無法因為收訊不好罷工」。她很期待8月到大阪參與《飲食男女》映後座談會，會多留3天自由行，楊貴媚苦笑說：「以前去坎城、威尼斯影展，別人都能順道去巴黎玩，只有我必須立刻回來台灣工作。」她坦言看到好的劇本在前面，擋不了想要演的慾望。

楊貴媚（右）戴上假髮演出《新蘇足》，和本尊合照。（華視提供）

在《新蘇足》中楊貴媚飾演慈濟師姐「蘇足」，角色原型面對老公成天花天酒地、不斷外遇，甚至忍受「兩女侍一夫」仍堅守婚姻，楊貴媚直罵：「笨女人！」她提到9年前拍這齣戲的痛苦，至今難以忘懷，因為角色情緒起伏之大，她以「白沙屯媽祖」出巡路線的瞬息萬變來形容演出心得，「上一秒笑、下一秒就哭，每天都活得很緊繃。」

65歲的楊貴媚單身數十年，雖然不像好友嚴藝文大方宣告想找小鮮肉戀愛，但她不排斥談戀愛：「我也需要有人抱抱！」好友認為她事業有成，讓男生不敢接近，楊貴媚豪爽回：「這樣的男人就太沒自信了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法