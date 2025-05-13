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金獎導演《非普通教慾》一鳴驚人 尤格藍西莫開啟好萊塢之路

《非普通教慾》講述子女被囚禁在家中，從小與世隔絕的故事。（光年映畫提供）《非普通教慾》講述子女被囚禁在家中，從小與世隔絕的故事。（光年映畫提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金獎導演尤格藍西莫於2009年推出首部長片《非普通教慾》，去年完成4K數位修復版，即將登台上映。該片曾在坎城影展一種注目單元勇奪最佳影片，代表希臘角逐最佳國際電影，開啟導演尤格藍西莫的好萊塢之路。

尤格藍西莫首部作品《非普通教慾》即一鳴驚人。（光年映畫提供）尤格藍西莫首部作品《非普通教慾》即一鳴驚人。（光年映畫提供）

《非普通教慾》於2011年獲奧斯卡提名後，當時的希臘總理喬治帕潘德里歐特別讚揚本片，表示：「這項入圍消息關乎整個國家、一代新藝術家的努力與潛能。」強調這不是奇蹟，而是來自導演的努力和才華，引領希臘走向新時代的創造力量。

《非普通教慾》講述3兄妹在父親的專制管控下從小與世隔絕，驚悚劇情令觀眾難以忘懷。已故知名影評人羅傑伊伯特形容電影「如同一系列詭異的家庭照片」，美國名導大衛林區生前則稱該片為「一部絕妙的喜劇」，直說是他看過最具黑色幽默的電影。《非普通教慾：4K數位修復版》6月6日在台上映。

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