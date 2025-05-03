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廖錦德跟著媽祖跑 為廖峻祈福

廖錦德（左）和太太去年農曆年和爸爸廖峻（中）一起過節，今年陪媽媽。（翻攝自IG）廖錦德（左）和太太去年農曆年和爸爸廖峻（中）一起過節，今年陪媽媽。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻4月17日因腦溢血3度中風，至今17天，目前轉至普通病房休養，但他病倒後一連串家務糾紛猶如八點檔。兒子廖錦德昨凌晨參與白沙屯媽祖進香活動，為父親祈福，也吐露心情，提到自己跟著媽祖跑，「似乎有說不盡的話，直到雙腿無力，我不能把自己推向極限，我倒下一切就完了」，呼應近日紛擾不休的家事。

廖錦德參與白沙屯媽祖進香，為父親祈福。（翻攝自IG）廖錦德參與白沙屯媽祖進香，為父親祈福。（翻攝自IG）

只是廖錦德隻字不提廖峻病況，廖峻二女兒廖雪菱反倒在社群媒體上砲火不停歇，除了想擺脫不孝名義，強調爸爸是出於不想造成孩子困擾，才委託女助理楊小姐協助照顧，她說：「爸爸是體諒我們。」廖雪菱還提到三位子女寒暑假與年節都有陪伴父親。

至於廖峻經紀人小蔣之前曾說「和廖峻合作的8個月，從沒看過子女們現身關心父親」，廖雪菱火力全開嗆聲：「我們的家庭聚會關他什麼事？年後才跟爸爸吃飯，這是也需要跟外人報備分享才叫孝順嗎？」認為經紀人無需干涉別人家務事。

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