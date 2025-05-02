Makiyo重提醉毆運將掀波 司機家屬曝唯有湘瑩關心

Makiyo重提醉毆司機事件再掀波瀾。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo日前在薔薔YT節目上重提當年「醉毆計程車司機」事件，並說當時計程車司機沒有昏迷、還出國玩，如今司機林男家屬火大表示要告Makiyo侮辱死者罪、加重毀謗等罪，家屬還提到事發至今只有同為事主的湘瑩「是真心關心」，而湘瑩（現改名王嫚萱）被問及往事，僅低調表示：「事情已經經過許久，也希望林太太一切健康安好。」

歷經Makiyo醉毆運將事件，湘瑩改名王嫚萱再出發，多次在節目中坦言悔不當初。（資料照）

湘瑩13年前捲入Makiyo醉毆運將事件後，演藝事業遭重創，改名王嫚萱再出發，每每提及往事她多次表達後悔之意，而司機家屬也透露只有湘瑩是事發後會打電話、傳簡訊關心司機狀況的人，表示願意原諒湘瑩，認為當時坐在前座的她是無辜的。

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如今過往事件再被Makiyo翻出，司機家屬強調林男沒有護照沒出過國，且當年送醫昏迷指數為3，有醫院病歷可供查明，Makiyo則依舊堅持說：「確實沒昏迷，我們也有病例。」並表示真的有聽到司機要出國玩的消息，雙方各執一詞。

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