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娛樂 最新消息

阮經天感恩貴人 助逆境兒少翻轉未來

阮經天昨出席活動做公益，對於捐款數字不願多談，強調有呼朋引伴一起做愛心。（記者胡舜翔攝）阮經天昨出席活動做公益，對於捐款數字不願多談，強調有呼朋引伴一起做愛心。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕阮經天去年5月遭遇喪母之痛，昨現身提到母親離世快滿一年，表示該做的儀式都會做。繼爺爺奶奶之後，阮經天也將媽媽的意象刺在身上，他表示若是未來遇到有意義的東西還是會想刺青，不過考慮到工作，不會刺在明顯的地方。

阮經天昨擔任公益大使幫助逆境兒少重返社會，合作零錢捐活動，對影集《渾沌少年時》很有感的阮經天表示：「包含我在內的很多人運氣很好，路途中受到很多人的幫助，我們都曾經有機會變成跟他們一樣，希望在成長路上適時的成為那隻手。」

過去幫助過他的人族繁不及備載，阮經天舉例李烈就是他的貴人之一，都幫助過他、給予他機會。如今已是不惑之年，阮經天更加成熟，對待事情的處理態度也不同，「憤怒能解決事情嗎？只是解決方式不一樣。」

提及近況，阮經天表示，他主演的影集《沉默的審判》已經殺青，最近就是待在家玩3隻貓、看看NBA。被問到去年被拍到與長髮妹約會，阮經天無奈強調只是朋友，對於婚姻順其自然，一個人也很好。至於導演鈕承澤因性侵案蹲苦牢，年初假釋出獄，阮經天表示確實有與鈕承澤聯繫，畢竟是師父、老朋友，聯絡沒有問題。

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