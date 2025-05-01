SEVENTOEIGHT赴韓受訓前夕 寵粉放大絕

SEVENTOEIGHT即將前往韓國受訓。（天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕SEVENTOEIGHT日前舉辦首次FAN MEETING，4場見面會吸引超過3千位歌迷共襄盛舉；這也是SEVENTOEIGHT赴韓受訓前夕最後一次與粉絲近距離接觸的公開活動，男孩們紛紛「放大絕」給粉絲「好看」。

SEVENTOEIGHT的COSPLAY換裝秀，逗樂許多粉絲。（天空娛樂提供）

分組尬舞、COSPLAY換裝秀輪番上

SEVENTOEIGHT精選在選秀時期的比賽夯曲重新演繹，還獻上分組尬舞秀及COSPLAY換裝秀，彭义翔祭出地板「大風車」，呆萌的王學駿在尬舞環節因為太投入，把雙腳膝蓋磨破皮，隊長陳麒文則秒變「財神爺」、「醫生」等，還用中、韓、日、台、馬來語說「我愛你」撩粉，讓粉絲心花怒放。

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VENTOEIGHT日前舉辦首次FAN MEETING。（天空娛樂提供）

日操10hr「開暖氣練舞」飆汗搞自虐

為了這4場見面會，他們提早一個月準備，一週6天每天操練超過10小時，還大搞「自虐」，練舞時全程開暖氣，陳麒文笑說：「真正感受到在汗蒸幕裡面跳舞的感覺，真的是體能及耐力極限大考驗，算是去韓國受訓前的暖身魔鬼練習。」韓籍成員朴鎮佑則因家中有事，近期都請假。

每位成員皆戰戰兢兢地把身心狀態調整到最佳狀態，陳麒文自曝每天下午上2小時的韓文課，「我覺得在短時間學習這樣非常有用，聽力也進步很多！」SEVENTOEIGHT期許前往韓國受訓後，能在各方面都再上一層樓。

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