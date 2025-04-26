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娛樂 最新消息

《人物專訪》歐吉虎音樂咖 變總經理 謝伯樂洋蔥有求必應

歐吉虎升格成為製作公司總經理，今年也將推出個人專輯。（記者陳奕全攝／場地提供：前方有路幸福店）歐吉虎升格成為製作公司總經理，今年也將推出個人專輯。（記者陳奕全攝／場地提供：前方有路幸福店）

記者張釔泠／專訪

「本土天團」玖壹壹旗下的嘻哈歌手歐吉虎自「臭屁嬰仔」單飛，被洋蔥延攬為「一條龍」製作公司總經理，歐吉虎直誇洋蔥是「有求必應」的好老闆，對於音樂上的需求總是無條件支持，甚至砸了近百萬在自家豪宅蓋了一間錄音室，歐吉虎一週去錄音四天，會識相避開六、日，不打擾洋蔥的新婚生活。

不僅音樂製作上的投資不手軟，洋蔥對歐吉虎的生活也很照顧，他自爆有次出車禍、機車毀了，要一萬多元的修理費，洋蔥二話不說伸出援手：「我幫你修啦。」但歐吉虎不敢拿他的錢。想要再度減重的歐吉虎，更想向洋蔥學習健康的生活，「他的生活非常規律，運動之外，吃得更是非常節制，現在真的是瘦到像『三星蔥』了。」

除了洋蔥，玖壹壹的春風、健志以及所屬「混血兒娛樂」老闆弟哥都是他的老闆，歐吉虎2017年就進了「混血兒」，和四位老闆相處許久，被問到他們的個性有什麼不同，歐吉虎秒答：「洋蔥憨厚，健志幽默，春風則是公司的精神領袖，而弟哥就是霸氣。」

他強調四人各有各厲害、擅長之處，「春風負責帶我們員工去玩，產生凝聚力，也很會經營社群；音樂上若卡關可以問健志、洋蔥，他們在音樂上理解真的很不錯。弟哥就是很敢花（錢）。」

法研所高材生休學玩音樂 檢察官老爸氣炸無視3年

他從「混血兒」的創作音樂人晉升為「一條龍」總經理，開心透露已接下許多音樂案，對自己有什麼期許？他說：「期待稍微做起來後，也可以自己開家公司，問他們要不要投『第二條龍』，成為關係企業。」但也笑說：「這可能要比玖壹壹紅才行。」今年他將推出個人專輯，自豪多年下來有許多作品評價不錯，但還差臨門一腳，希望能拚出一首代表作。

曾就讀東華大學財經法律研究所的他，當初執意休學玩音樂，擔任檢察官的爸爸氣到3年不和他講話，但眼看他辛苦7年下來，已經成為了製作公司總經理，對兒子的選擇早已改觀，「他還滿開心的，完全支持。」新專輯也希望當作一張成績單獻給爸爸。

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