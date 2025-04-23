晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《必追！夏日演唱會熱力連發 》AKIRA領軍放浪一族會台粉

《必追！夏日演唱會熱力連發 》AKIRA領軍放浪一族會台粉台灣女婿AKIRA將率領放浪家族成員來台舉辦小型LIVE演出及粉絲活動。
（LDH愛夢悅提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本、西洋歌手接力來台，由「國民姐夫」AKIRA率領的放浪家族將於6月14日首度在台辦粉絲見面會，同月日本億級串流女歌手樋口愛二度來台辦專場，樂壇小天后卡蜜拉時隔6年展開全新巡演，8月唱進高雄流行音樂中心，準備嗨翻南台灣。

放浪兄弟將於6月首度在台辦見面會。（LDH愛夢悅提供）放浪兄弟將於6月首度在台辦見面會。（LDH愛夢悅提供）

放浪家族今年展開新計劃，由AKIRA領軍，率TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界、佐藤大樹6位成員在台辦見面會，活動除了與粉絲互動，還有小型LIVE演出；AKIRA日前榮獲「微博日本年度最佳表演者獎」，不忘用中文表示「我會繼續挑戰下去，謝謝大家的支持！」

卡蜜拉8月前進高流 樋口愛時隔1年再訪寶島

樋口愛時隔一年再次來台演出，不同於去年自彈自唱演唱會，這次將以全樂隊形式呈現，於6月22日登上台北Legacy開唱，演唱會涵蓋她為《進擊的巨人》創作的《惡魔之子》，以及《孤獨搖滾！》主題曲等多首代表作，藉以拉近與樂迷間的距離。

樋口愛此次開唱將以全樂隊形式呈現。 （寬宏提供）樋口愛此次開唱將以全樂隊形式呈現。 （寬宏提供）

以洗腦神曲《Havana》入圍葛萊美獎、爆紅全球的卡蜜拉卡貝羅，昨正式宣布將於8月14日前進高流演出；她激動說，「謝謝你們的耐心，現在終於要實現了，我想把這次巡迴當作一封寫給你們的情書，也獻給這個夏天！」

《必追！夏日演唱會熱力連發 》AKIRA領軍放浪一族會台粉卡蜜拉8月首次前進高雄流行音樂中心演出。
（Live Nation Taiwan提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中