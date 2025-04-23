《必追！夏日演唱會熱力連發 》AKIRA領軍放浪一族會台粉

台灣女婿AKIRA將率領放浪家族成員來台舉辦小型LIVE演出及粉絲活動。

（LDH愛夢悅提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本、西洋歌手接力來台，由「國民姐夫」AKIRA率領的放浪家族將於6月14日首度在台辦粉絲見面會，同月日本億級串流女歌手樋口愛二度來台辦專場，樂壇小天后卡蜜拉時隔6年展開全新巡演，8月唱進高雄流行音樂中心，準備嗨翻南台灣。

放浪兄弟將於6月首度在台辦見面會。（LDH愛夢悅提供）

放浪家族今年展開新計劃，由AKIRA領軍，率TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界、佐藤大樹6位成員在台辦見面會，活動除了與粉絲互動，還有小型LIVE演出；AKIRA日前榮獲「微博日本年度最佳表演者獎」，不忘用中文表示「我會繼續挑戰下去，謝謝大家的支持！」

請繼續往下閱讀...

卡蜜拉8月前進高流 樋口愛時隔1年再訪寶島

樋口愛時隔一年再次來台演出，不同於去年自彈自唱演唱會，這次將以全樂隊形式呈現，於6月22日登上台北Legacy開唱，演唱會涵蓋她為《進擊的巨人》創作的《惡魔之子》，以及《孤獨搖滾！》主題曲等多首代表作，藉以拉近與樂迷間的距離。

樋口愛此次開唱將以全樂隊形式呈現。 （寬宏提供）

以洗腦神曲《Havana》入圍葛萊美獎、爆紅全球的卡蜜拉卡貝羅，昨正式宣布將於8月14日前進高流演出；她激動說，「謝謝你們的耐心，現在終於要實現了，我想把這次巡迴當作一封寫給你們的情書，也獻給這個夏天！」

卡蜜拉8月首次前進高雄流行音樂中心演出。

（Live Nation Taiwan提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法