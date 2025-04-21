畢書盡淚灑演唱會 徐若瑄讚舞台魅力強大

Bii的巡演即將移師星馬，他保證會維持冰塊腹肌。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡「Bii WITH YOU」巡迴演唱會台北站前晚圓滿落幕，Bii一回到後台，笑容完全藏不住，直說：「很開心！」演唱會接著將移師馬來西亞和新加坡，這次讓大家驚豔的冰塊腹肌，他保證會一路保持下去，此外，也透露將發行全新單曲。

徐若瑄到場打氣，被Bii的演出深深感動。（翻攝自IG）

演唱會上，他開口的第二句話竟然就是「怎麼辦，好想哭」，他表示數度被粉絲的回應和熱情感動，心臟頻頻有被打到的感覺，但仍努力克制情緒，不過演唱到安可前最後一首歌《你給我的愛》，看到全場歌迷舉起「我們永遠是你的避風港」手幅，再也忍不住淚灑舞台，粉絲也跟著落淚，氣氛溫馨動人。

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徐若瑄等星友都到場支持，一路看著Bii成長的徐若瑄，更是馬上傳了訊息，表示被Bii的演出深深感動，「太好看了，看到重生的Bii！他瘦瘦的，但只是站在舞台上氣場就好強大，腹肌可以練到這樣，看得到他的決心，真的是拚了！看到想哭！」讓Bii大呼感動。

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