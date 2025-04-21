晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

畢書盡淚灑演唱會 徐若瑄讚舞台魅力強大

Bii的巡演即將移師星馬，他保證會維持冰塊腹肌。（索尼提供）Bii的巡演即將移師星馬，他保證會維持冰塊腹肌。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡「Bii WITH YOU」巡迴演唱會台北站前晚圓滿落幕，Bii一回到後台，笑容完全藏不住，直說：「很開心！」演唱會接著將移師馬來西亞和新加坡，這次讓大家驚豔的冰塊腹肌，他保證會一路保持下去，此外，也透露將發行全新單曲。

徐若瑄到場打氣，被Bii的演出深深感動。（翻攝自IG）徐若瑄到場打氣，被Bii的演出深深感動。（翻攝自IG）

演唱會上，他開口的第二句話竟然就是「怎麼辦，好想哭」，他表示數度被粉絲的回應和熱情感動，心臟頻頻有被打到的感覺，但仍努力克制情緒，不過演唱到安可前最後一首歌《你給我的愛》，看到全場歌迷舉起「我們永遠是你的避風港」手幅，再也忍不住淚灑舞台，粉絲也跟著落淚，氣氛溫馨動人。

徐若瑄等星友都到場支持，一路看著Bii成長的徐若瑄，更是馬上傳了訊息，表示被Bii的演出深深感動，「太好看了，看到重生的Bii！他瘦瘦的，但只是站在舞台上氣場就好強大，腹肌可以練到這樣，看得到他的決心，真的是拚了！看到想哭！」讓Bii大呼感動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中