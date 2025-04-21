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娛樂 最新消息

邵雨薇王柏傑紐約拍戲 李安驚喜送暖

王柏傑（左）和邵雨薇（右）赴美拍戲，開心與李安導演在紐約街頭合影。（南瓜電影有限公司提供）王柏傑（左）和邵雨薇（右）赴美拍戲，開心與李安導演在紐約街頭合影。（南瓜電影有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕邵雨薇與王柏傑繼《比悲傷更悲傷的故事》影集後，再度攜手主演職人愛情影集《動物園》。該劇歷時4年籌備，橫跨台灣與美國兩地拍攝長達6個月，於台灣時間19日正式在紐約宣告殺青，翌日，國際大導演李安驚喜現身邀劇組聚餐，劇組見大導演蒞臨全變小粉絲，興奮搶著握手拍照，在紐約街頭留下溫馨又難忘的回憶。

邵雨薇在影集《動物園》飾演一名廣告公司創意總監。（南瓜電影有限公司提供）邵雨薇在影集《動物園》飾演一名廣告公司創意總監。（南瓜電影有限公司提供）

《動物園》犀牛糞池談情說愛 見大導演秒變小粉絲

王柏傑戲中飾演一名熱情且個性堅毅的動物保育員，邵雨薇則是一家廣告公司的創意總監，兩人為了真實呈現動物保育領域的專業性，特別提前到壽山動物園接受3週以上的訓練。王柏傑與犀牛建立深厚感情，甚至成功地讓犀牛接受自己的觸摸，邵雨薇則分享了自己難忘的犀牛糞便拍攝經驗，大家一致認同該場景「氣味最濃烈」，兩人在犀牛糞池中譜出浪漫情愫，成為劇中難忘場景。

王柏傑（左）和邵雨薇在《動物園》譜出浪漫情愫。（南瓜電影有限公司提供）王柏傑（左）和邵雨薇在《動物園》譜出浪漫情愫。（南瓜電影有限公司提供）

劇組上週飛往紐約取景，足跡遍及中央公園、時代廣場及第五大道等著名地標，在紐約中央公園拍攝時，體感溫度僅零下1度，只見櫻花在風中飛舞，一時間竟分不清是春日的櫻花還是冬末的雪花，別有一番浪漫氛圍，未料幾天後，當地體感溫度竟飆升至27度，讓劇組真切體會到「春天像繼母的臉，說變就變」。

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