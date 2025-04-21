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娛樂 最新消息

（東京現場直擊）特效大師揭秘 《星戰》尤達經典對決 受《笑傲江湖》啟發

尤達大師在《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》的光劍對決是片中經典場面。（資料照）尤達大師在《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》的光劍對決是片中經典場面。（資料照）

〔記者許世穎／東京報導〕探索光影魔幻工業（ILM）傑出特效的紀錄片《光影與魔法：電影奇幻之旅》第二季已於Disney+上線，製作團隊出席「星戰慶典2025」分享第二季創作歷程，更曝光《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》中尤達大師的經典光劍對決，竟然受李連杰主演的《笑傲江湖II東方不敗》啟發。

李連杰主演的《笑傲江湖II東方不敗》啟發了《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》中的經典對打。（資料照）李連杰主演的《笑傲江湖II東方不敗》啟發了《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》中的經典對打。（資料照）

動畫總監羅伯柯爾曼透露，曾在「星戰宇宙」飾演恰恰賓克斯的艾哈邁德貝斯特對該場對決戲有非常重要的貢獻，原來艾哈邁德不僅學過武術，同時也是超級動漫迷，他看柯爾曼很煩惱，便邀柯爾曼到家中一起看電影找靈感。

柯爾曼回憶當時看了不少功夫電影，尤達的對決畫面開始在腦海裡成形，「然後我看了李連杰的《笑傲江湖II東方不敗》，恐慌感瞬間消失了，我終於可以想像尤達怎麼動了！」於是才造就了經典場面。

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