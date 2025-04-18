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CUTIE STREET卡哇伊 吃甜食先猜拳

CUTIE STREET卡哇伊 吃甜食先猜拳CUTIE STREET來台備戰週末「全中運」演出，眾人對台南美食超期待。
（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣女團CUTIE STREET週六將在台南參加「全中運」活動，8位團員中只有川本笑瑠二度訪台，其餘成員獻出寶島初體驗，問到想見到哪位偶像時，梅田miyu靦腆許願：「希望未來可以跟TWICE的子瑜合作！」

台灣美食風靡日本，川本笑瑠回憶上次來台印象很好，喝了好喝的珍奶，這次還想重溫台灣味，還希望有空能和大家逛夜市、吃小吃；増田彩乃直呼台灣天氣非常溫暖，能穿短袖就覺得很開心。

以可愛著稱的團員們，連吃甜食都要猜拳決定誰能先吃，梅田miyu和川本笑瑠幾乎每次都運氣欠佳，被其他人笑說真的很可愛；聽到台南道地牛肉湯非常美味，8人開心直說：「一定要去吃看看！」

CUTIE STREET去年8月出道，首支數位單曲《只有可愛不行嗎？》在串流平台總播放至今破億，掀起翻跳熱潮；至於團內「可愛排行榜」排名，真鍋凪咲笑稱：「全員都很可愛，不論是帥氣或少根筋的一面，大家都會變成可愛的感覺。」櫻庭遙花補充說，「不只外表可愛，內心也是，所以一直保持正面積極的態度。」

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