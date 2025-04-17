林芯儀健美奪冠 遭疑情變

林芯儀積極投入健身，暑假還要參加比賽。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

林芯儀日前參加健美比賽風光奪冠，她受訪分享甘苦，為了訓練斷絕社群活動，與德國男友Andy更是長達半年沒見被疑情變；對此，林芯儀羞稱感情沒有受到影響，「目前的互動還是很開心，我們每天視訊，很聊得來，這樣就足夠了。」暫時沒有定下來的想法。

林芯儀健美比賽奪冠，身材引起網友討論。（健身工廠、ifbbproleague Taiwan提供）

體脂降到13% 賽事評分不在大塊肌

林芯儀把自己操成魔鬼筋肉人，體脂從23%降到13%，她一舉奪冠的消息掀起網友討論，除了誇讚她的毅力恆心，卻也有不少酸民留言，嫌她「瘦過頭」不好看，甚至質疑她「不夠壯」，憑甚麼可以拿到冠軍。

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對於外界的評價，林芯儀受訪解釋，她比賽報名的項目是女子健身模特兒公開組，評分的重點是要健康的體態，並不是要練成發達強壯的大肌肉。

林芯儀從去年開始備賽後，除了展開嚴格的訓練，更因為要增加肌肉量，每天必須要吃四餐。

林芯儀因為有胃食道逆流的問題，食量本來就不大的她，一天要吃四餐吃到懷疑人生，一個星期要練習六天，犧牲許多跟親友相聚的時間，讓她時常難過淚崩，只能靠意志力苦撐。

林芯儀表示：「我每天用力吃碳水，還要吃雞肉、魚肉等健康烹調的飲食，吃多又有脹氣問題，只能看中醫調整身體狀況。」她連酒精、甜點都戒了，「我就是要把自己逼到一個境界，每一天的努力跟自律，都要持之以恆。」

林芯儀就連奪下冠軍，都只給自己放鬆一天，被問到如何慶功，她分享：「我在比賽當天吃了最想要的雞蛋糕，還有麵包、比較油的牛肉火鍋。」結果隔天起床就覺得渾身不對勁，立刻殺到健身房訓練，隨即又飛到泰國曼谷移地訓練上課。

林芯儀是第三屆《超級星光大道》的亞軍，熱愛歌唱的她，從10歲就參加歌唱比賽，對於比賽並不陌生，只是沒想到有機會能征戰健美的賽場。

預告暑假再參賽 德國男友當後盾

這兩年投入健身之後，林芯儀發現體能變好，對歌唱也很有幫助，她預告暑假還要參加另外一場比賽，若有機會奪冠才能得到職業卡。

林芯儀仍在為了這項目標而努力訓練，沒打算放過自己，遠在德國的男友是最大後盾，她堅定地說：「我一旦投入，就是要努力去完成，盡最大的可能走到最後。」她與德國男友挺過了疫情時期的遠距戀，笑稱這幾個月沒見到面，不會影響感情。

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