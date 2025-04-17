賀軍翔沉寂半年吃老本 賺到親子時光

賀軍翔甩掉性醜聞污名後沉寂半年，昨難得現身品牌活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賀軍翔去年金鐘入圍公佈前甩掉性醜聞污名，但工作邀約銳減，除了丟新戲《郵票與舒芙蕾》男主角，去年金鐘慶功宴後，已半年沒拍戲也沒出席公開活動，昨難得現身品牌活動，6位數出席費入袋。他這半年享受家庭生活，但要扛2間房的房貸，坦然說：「演員不工作就是吃老本，畢竟我沒有厲害的投資頭腦。」

他去年被酒店公關告「妨害性自主」，後來台北地檢署認罪證不足，給予不起訴處分，因風波與喝酒有關，問他是否因此戒酒，他倒是誠實回「正常喝酒」，也認了依舊會到酒店，解釋：「有時不能不交朋友。」難道不擔心喝酒誤事？他對記者苦笑表示：「你的教誨我會記住。」

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他提到這半年依舊有劇本找上門，只是還沒有想演的角色，因此尚未開工，這段日子他除了陪伴家人，還會打籃球、健身，導致腰傷復發。而這腰傷是他18歲時拍第一齣戲《七年級生》，等戲時在旁想要灌籃，卻只抓到籃框，腰板摔到地板，後來腰持續隱隱作痛，醫生檢查才發現患椎弓解離症，也讓他因此免役。

多年來，他曾嘗試治療，但因開刀風險高，只能靠止痛藥、肌肉鬆弛劑解痛，坦言對生活造成極大困擾，「有時光是要下床就要花很多時間」，但他開玩笑稱腰傷不影響夫妻關係，幽默說：「現在兩個女兒了！」

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