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Jennie辣登科切拉 Lisa ROSÉ台下應援

BLACKPINK成員Jennie以個人身分站上科切拉第二大舞台。（美聯社）BLACKPINK成員Jennie以個人身分站上科切拉第二大舞台。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國音樂界年度盛事科切拉音樂節如火如荼展開，今年同樣迎來多組韓星，繼Lisa之後，BLACKPINK成員Jennie也在當地時間13日首次以個人身分站上第二大舞台「Outdoor Theatre」，帶來近50分鐘的歌舞表演，嗨翻全場，隊友Lisa、ROSÉ也在台下力挺，並給予Jennie大擁抱。

ENHYPEN是今年唯一登上科切拉的韓團。（路透）ENHYPEN是今年唯一登上科切拉的韓團。（路透）

Jennie單槍匹馬登上科切拉，她開場戴著牛仔帽帥氣登場，一連帶來多首新專輯《RUBY》的歌曲，先是以《Filter》為表演揭開序幕，接著脫掉帽子、外套，露出性感小蠻腰獻唱夯曲《Mantra》、《Zen》等歌曲。

Jennie在演唱抒情歌《F.T.S.》之前，感激地說：「真的非常開心可以回到這裡，能夠在這表演就像一場夢，謝謝大家來到這裡。」唱到《Damn Right》時，女歌手卡莉烏奇斯驚喜登場，為表演增添不少色彩。演出最高潮莫過於最新主打歌《like JENNIE》，Jennie大喊：「我知道科切拉正在等這首歌，來吧這會超X辣！」氣氛相當火熱。

ENHYPEN則是今年唯一登上科切拉的韓團，7名成員在45分鐘表演了13首歌曲，包括《Bite Me》、《Sweet Venom》等代表作，熱歌勁舞使現場尖叫聲四起。

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