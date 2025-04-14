周遊慷慨送大紅包 陳美鳳精品包搶眼

周遊（左）攜製作人老公李朝永現身祝福賴慧如新婚。 （記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／新北報導〕賴慧如婚宴賓客星光熠熠，白冰冰、周遊、胡瓜、陳美鳳、康康、白家綺等人皆是座上賓。周遊攜製作人老公李朝永現身祝福，她大讚賴慧如拍戲敬業又細膩，「所以我特別喜歡她，紅包包得特別大包，希望夫妻圓滿、永遠快樂。」

陳美鳳帶腳傷出席，手提LV鱷魚皮限量小包超吸睛。 （記者潘少棠攝）

白冰冰貴氣十足，手拎愛馬仕鱷魚皮柏金包，她透露10年前在夏威夷購入，當時的入手價約600萬台幣，如今已飆破千萬。陳美鳳帶腳傷出席，她穿得低調，但手中的LV鱷魚皮限量小包超吸睛，她誇賴慧如很認真、劉家銘很貼心，很替晚輩開心，「太好了，找到志同道合的對象。」

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由於賴慧如和劉家銘都是二婚，賓客們都以此開玩笑，還有不少人是第二次參加兩人婚禮，吳東諺和老婆白家綺當初結婚沒辦婚禮，兩人打趣說，參加兩次賴慧如婚禮，直喊：「很虧！」白家綺笑說，倘若未來與吳東諺補辦婚禮，「要賴慧如包4份紅包」還回來。

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