陳昇揭愛情騙子套路 訴孤獨心聲

陳昇談到，身為歌星其實內心常是孤單的。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕66歲的陳昇首次參與「讚聲」系列演唱會，前晚在華山Legacy舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會，不同於以往在台北國際會議中心的大型跨年演出，能更近距離和擠滿現場的上千歌迷互動。

陳昇以《嗚哩哇啦》開場，他呼應演唱會主題說：「我不是搖滾歌手，但我知道怎麼用搖滾講一個誠實的故事。」

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一連帶來《狗臉的歲月》、《凡人的告白書》等歌曲，當陳昇演唱到《不再讓你孤單》時，他突然提醒歌迷：「會講『我不再讓你孤單』的人通常是騙子，要小心！」逗得全場大笑。

陳昇走入觀眾群演唱，歌迷紛紛拿出手機搶拍。（寬宏提供）

下半場開始時，隨興的陳昇突然喊卡，笑說：「等一下，我剛剛還在旁邊聊天，給我一分鐘，讓我講完，不要那麼嚴格嘛！」

演唱《愚人之詩》時，陳昇感性談到：「身為一個歌星，其實內心是很孤獨的，即使台下有很多歌迷，台上有團員、夥伴跟家人，但內心那個孤獨是無法言喻的。」

唱到經典曲《把悲傷留給自己》，陳昇走入觀眾席和歌迷互動合唱，最後還以《擁擠的樂園》與《發條兔子》結束演唱會。

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