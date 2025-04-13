告五人歌聲花火搭無人機 高雄迷醉5萬粉絲

告五人開唱，犬青小露性感，還一度感性落淚。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕告五人昨晚首次在高雄世運主場館舉辦專場演唱會，「MY MAGIC宇宙超有趣新世界世界巡迴演唱會」驚喜不斷，放煙火不手軟，團員笑稱宛如「告五人花火節」，另外集合500台無人機空中變換哈密瓜、告五豬等圖案，累計超過12分鐘，也讓全場5萬粉絲讚嘆不已。

告五人登船環繞高雄世運主場館。（相信音樂提供）

出道快8年，告五人人氣激增，此次高雄場演唱會票房吸金推估1.15億元，一開場就讓人目不暇給，又要聽歌，又要抬頭看煙火及無人機表演，驚喜連連，唱到夯曲《愛人錯過》，告五人請歌迷站起來，全場大合唱，場面超嗨。

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告五人演唱會無人機變換哈瓜圖案。（相信音樂提供）告五人演唱會無人機變換告五豬圖案。（相信音樂提供）

告五人獻唱《好不容易》、《從未見過的海》等眾多影視作品歌曲，也登上「順德號」漁船環場，在船上獻唱《給我一瓶魔法藥水》等歌曲。雲安說不唱個5小時怎麼走，犬青說難道他是要挑戰五月天，雲安則妙答五月天比告五人有錢可以付超時罰款，笑說還是唱4小時就好。從船上要回到主舞台時，雲安牽手拉犬青上台，歌迷發出尖叫，雲安笑說：「演唱會禁止談戀愛。」

告五人開唱，犬青小露性感，還一度感性落淚。（相信音樂提供）告五人開唱，犬青小露性感，還一度感性落淚。（相信音樂提供）

犬青在演唱《愛在夏天》前感性說了一段話，哽咽泛淚表示：「大家都很善良、美好，我們很幸福，因為擁有你們，全世界最溫暖的哈瓜（粉絲暱稱）。」她也談到：「很多歌迷告訴我不要在意別人的眼光，給我們很大的鼓勵。」

告五人（前排中）邀集老王樂隊、美秀集團和甜約翰樂團助陣演出。（相信音樂提供）

安可時，告五人獻唱失戀神曲《在這座城市遺失了你》，另外一大驚喜是，邀請到老王樂隊、甜約翰、美秀集團等「同梯」樂團當嘉賓，4團共17人同台共演，嗨唱《自由》，還秀出驚喜彩蛋大唱神曲《Baby Shark》，讓現場很多小朋友歌迷都聽得開心。

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