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BTOB4帥變身運動員 跟台粉玩瘋了

BTOB徐恩光（左起）、李旼赫、PENIEL、任炫植昨化身運動員，與全場粉絲一起互動。（記者胡舜翔攝）BTOB徐恩光（左起）、李旼赫、PENIEL、任炫植昨化身運動員，與全場粉絲一起互動。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團BTOB昨在台大體育館演出，由於主題為奧運，4人應景的以運動員的方式進場，徐恩光在開場就進行聖火宣示，只是他的中文發音實在有些落漆，讓粉絲聽得霧煞煞，連翻譯都沒譯，場面十分逗趣。

BTOB昨在台大體育館與粉絲狂歡，還獻唱多首夯曲。（記者胡舜翔攝）BTOB昨在台大體育館與粉絲狂歡，還獻唱多首夯曲。（記者胡舜翔攝）

李旼赫開場喊話：「在首爾很可惜沒拿到金牌，今天絕對要拿下金牌！」徐恩光則表示：「腳動手術兩週了，醫生說我恢復力很強，現在好很多了，從遊戲到表演，我都會盡全力！」任炫植以全中文向「台灣的寶寶」道歉，讓全場粉絲嚇了一大跳，原來是他身體有些不適，「想先跟大家說一聲對不起，喉嚨有點不舒服，差不多快好了，但我會盡力表演。」粉絲以歡呼聲給予他鼓勵。

李旼赫下台近距離與粉絲互動。（記者胡舜翔攝）李旼赫下台近距離與粉絲互動。（記者胡舜翔攝）

BTOB超級寵粉，除了走下台與粉絲近距離互動之外，還不斷向後台索要簽名球，甚至拿出羽毛球拍要打給粉絲，結果PENIEL竟然把球打到LED大螢幕上卡住，現場超級失控，連主持人都說「孩子們不要再玩了」，超級瘋狂。

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