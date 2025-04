蔡承祐穿上監獄服,耍帥拍攝新歌MV。(滾石提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕U:NUS的蔡承祐歡慶生日,推出新歌《You Should Know My Name》,起初他很想邀請前輩婁峻碩一起創作,「原本是要找峻碩哥合作,他也很認真的聽完Demo,但峻碩哥實在忙不過來,所以後面我才把它寫完。」

儘管這次錯過合作機會,蔡承祐表示:「希望(未來)可以跟婁峻碩出一首歌!」更稱這是他23歲的生日願望。

蔡承祐在MV中,分別以監獄服和酷帥皮衣風格的樣貌登場,呈現出私底下煩躁的自己及舞台上告別壓抑的人格。

蔡承祐希望透過新歌,向大眾展示蛻變後的他,直言:「每個人都有些許心煩的時候,我要讓大家知道,擺脫這些情緒後的我,在舞台上是長什麼樣子的。」

