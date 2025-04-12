周興哲8月唱進日本 嗨喊奇妙

周興哲宣布赴日本開唱，難掩興奮心情。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲暑假在日本開唱，好事不斷的他，不忘號召歌迷響應環保，4月27日要帶領粉絲前進三芝海邊一起淨灘，他說：「忙於海外巡演，有一陣子沒有跟小興星們（粉絲名）近距離互動了，剛好快要30歲，想說可以一起做一件有意義的事，一起為地球盡一份心力。」

自勉30歲做有意義的事 揪「小興星們」一起淨灘愛地球

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周興哲要率領歌迷淨灘，提到5年前發片就曾舉辦過淨灘活動，他說：「那時就發現台灣的海邊其實滿需要你我盡一分心力去大掃除。」他稱淨灘的過程非常療癒，「不只是打卡、見面，更是透過實際行動，近距離見見大家，一起攜手愛地球。」

周興哲推出新專輯《Almost 幾乎是愛情》，「Odyssey旅程世界巡演」暑假即將唱進日本，8月23日在幕張展覽館盛大開唱。

首次在日本舉辦個唱，周興哲的心情既新鮮又興奮，他說：「日本是一個我常常去旅遊的地方，沒想到這次居然是去工作，感覺很奇妙，也很開心。」

其實周興哲在日本也有不少粉絲，之前在音樂節奏遊戲「太鼓達人」一年一度的國際比賽，就有日本選手使用了他的破億金曲《以後別做朋友》參賽。

周興哲之前也挑戰過「太鼓達人」機台，身為原唱的他親自體驗，直呼《以後別做朋友》這首歌真的「好難」，「這首歌的節拍不是固定的，所以真的要很懂這首歌，才有可能打到滿分！」

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