蔡琴躲過股災 只投資自己好聲音

蔡琴強調，只要自己狀態好，她不會輕易消失。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕67歲的蔡琴唱過無數好歌，她談到自己會定期檢查聲帶，也會在家裡做「超慢跑」運動。最近台股慘跌，昨被問到股票話題，她笑說：「我對這個哪懂啊，我投資我自己嗓子就好了！」

蔡琴6月13至15日，以及9月13日將分別於台北國際會議中心以及高雄巨蛋舉辦4場全新巡演「不要告別」演唱會，透露會邀請移居台灣的知名音樂人鮑比達合作演出，還將呈現百老匯經典英文歌，另外會以她的紀錄片當成串場內容，笑說：「這是真皮表演！」

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談到演唱會名稱「不要告別」，蔡琴說靈感來自好友陳文茜常對她說：「妳千萬不可以告別！」蔡琴解釋：「關於告別，我曾經考慮過，但現在沒有答案，我唱46年了，品質要好、狀態要通過自己這關，每個人都有消失的一天，我也不例外，如果自己覺得狀態沒通過，我就會消失。」

蔡琴也進一步說明：「兩個原則可以達到，我都會在，第一節目品質要好、樂手沒有退化；第二我的體能能否過自己這關，我把關很嚴，如果兩個條件都在，我很難消失，也不必消失，但是缺一，我就會消失了。」

過去網路多次出現假消息將蔡琴「賜死」，她昨天一現身打招呼就說：「我是貨真價實的蔡琴！」也說心情不受影響，笑說：「這些人真好玩，我都『復活』3次了，看他們搞到什麼時候。」

昨主持人陶晶瑩回顧蔡琴以往的專輯封面，蔡琴自嘲：「以前王夢麟說過：『你看看，蔡琴外表像被火車壓過。』」她霸氣笑說：「我還活到現在！」雖然單身，但蔡琴說：「寂寞打不敗我，我不會自憐。」演唱會門票4月18日中午12點於ibon售票系統同步開賣。

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