〈人物專訪〉謝以樂演腦麻兒說哭就哭 母子戲揪心虐爆

謝以樂6歲開始拍戲，情感戲掌握得宜。（以樂媽媽提供）

記者蕭方綺／專訪

謝以樂（左）和張鈞甯合作時被寵成寶。（以樂媽媽提供）

9歲的童星謝以樂在影集《化外之醫》飾演張鈞甯患有腦性麻痺的兒子，母子感情戲扣人心弦，尤其是哭戲，他說哭就哭，總能將情緒穿透靈動的眼神，讓觀眾的心境也不由自主地隨之起伏。問他想到什麼才落淚？雙子座的他鬼靈精怪說，6歲第一次試鏡時，想著媽媽把他的小被被丟掉，就難過地哭了，「這次想到『爸爸媽媽如果輪流死掉』，哭得超慘。」

戲外和張鈞甯感情好 密設專屬「拉耳垂」暗號

他在劇中和張鈞甯、連炳發對戲最多，張鈞甯時常和他聊天、玩UNO遊戲卡牌培養感情，還常問他喜歡什麼，在他生日時驚喜送上，他樂不可支說：「鈞甯媽媽送我寶可夢的蛋糕，上面有『超夢』，還有綠色恐龍的樂高。」他們「母子」也有專屬的拉耳垂暗號，只要張鈞甯一拉耳垂，謝以樂就會上前安慰她。

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小四立定演藝志向 效法連炳發走國際路線

謝以樂受訪時表示，他在越南影帝連炳發身上觀察到「不斷學習」的精神，他們平常使用英文溝通，日常對話難不倒就讀雙語小學的謝以樂，但他發現和連炳發一起搭車出外景時，連會指著窗外物品問他「這東西的中文怎麼念」，樂於學習新事物，已然在他小小心靈種下一顆種子，他說：「我未來也想到其他國家發展，想效法阿發叔叔積極學習。」

另外，謝以樂因拍戲偶爾會向學校請假，一回到學校，同學就會追問他「這次跟誰拍戲」，十分好奇劇組的工作生態。謝媽媽曾問他有沒有收過情書，才小四的他，這時倒像個老學究，一本正經回：「我是去學校學東西的，媽媽妳不要問這種問題。」讓大人聽了好氣又好笑。

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