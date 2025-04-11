晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉謝以樂演腦麻兒說哭就哭 母子戲揪心虐爆

謝以樂6歲開始拍戲，情感戲掌握得宜。（以樂媽媽提供）謝以樂6歲開始拍戲，情感戲掌握得宜。（以樂媽媽提供）

記者蕭方綺／專訪

謝以樂（左）和張鈞甯合作時被寵成寶。（以樂媽媽提供）謝以樂（左）和張鈞甯合作時被寵成寶。（以樂媽媽提供）

9歲的童星謝以樂在影集《化外之醫》飾演張鈞甯患有腦性麻痺的兒子，母子感情戲扣人心弦，尤其是哭戲，他說哭就哭，總能將情緒穿透靈動的眼神，讓觀眾的心境也不由自主地隨之起伏。問他想到什麼才落淚？雙子座的他鬼靈精怪說，6歲第一次試鏡時，想著媽媽把他的小被被丟掉，就難過地哭了，「這次想到『爸爸媽媽如果輪流死掉』，哭得超慘。」

戲外和張鈞甯感情好 密設專屬「拉耳垂」暗號

他在劇中和張鈞甯、連炳發對戲最多，張鈞甯時常和他聊天、玩UNO遊戲卡牌培養感情，還常問他喜歡什麼，在他生日時驚喜送上，他樂不可支說：「鈞甯媽媽送我寶可夢的蛋糕，上面有『超夢』，還有綠色恐龍的樂高。」他們「母子」也有專屬的拉耳垂暗號，只要張鈞甯一拉耳垂，謝以樂就會上前安慰她。

小四立定演藝志向 效法連炳發走國際路線

謝以樂受訪時表示，他在越南影帝連炳發身上觀察到「不斷學習」的精神，他們平常使用英文溝通，日常對話難不倒就讀雙語小學的謝以樂，但他發現和連炳發一起搭車出外景時，連會指著窗外物品問他「這東西的中文怎麼念」，樂於學習新事物，已然在他小小心靈種下一顆種子，他說：「我未來也想到其他國家發展，想效法阿發叔叔積極學習。」

另外，謝以樂因拍戲偶爾會向學校請假，一回到學校，同學就會追問他「這次跟誰拍戲」，十分好奇劇組的工作生態。謝媽媽曾問他有沒有收過情書，才小四的他，這時倒像個老學究，一本正經回：「我是去學校學東西的，媽媽妳不要問這種問題。」讓大人聽了好氣又好笑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中