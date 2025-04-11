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廣末續羈押至19日 警方搜索住處調查

廣末涼子持續拘留中，住家被搜出3箱物品。（翻攝自X）廣末涼子持續拘留中，住家被搜出3箱物品。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子8日出車禍，送醫後疑情緒不穩，在靜岡縣醫院暴打女護理師遭當場逮捕；警方昨以涉嫌危險駕駛致他人受傷的罪名為由，到廣末位於東京世田谷區家中搜查，最新情況為檢方獲法院批准，將羈押廣末至19日接受調查。

日媒報導，廣末涼子接受抽血、驗尿檢查，體內並無驗出興奮劑、大麻等違法藥物，不過警方在她家停留約兩小時，帶走3箱物品離開，今後將持續進行調查，不排除和她平時服用市售藥物，導致事故發生有關。

暴力事件發生前，廣末涼子在奈良拍新電影，原訂最快今年秋天上映，隨著工作喊卡全泡湯；日媒引述知情人士透露，廣末拍攝外景戲時，曾和導演起爭執，當時情緒就不太穩定。

廣末涼子脫序暴走嚇壞許多粉絲，外傳她因成立個人事務所累積不少壓力，身體狀況亮紅燈，甚至傳出她有嚴重背痛，得打止痛針，還有一說是她祖母去年逝世，讓她深受打擊。

至於廣末的不倫戀男友鳥羽周作在她被捕後，雖然已向日媒表達遺憾，但前天依然上傳最新YT影片，和友人談笑風生，對比之下相當諷刺。

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