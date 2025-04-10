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極短劇都市懼集依規報名金鐘戲劇節目-34集僅316分鐘 圈內製作人尊重規定

楊謹華在《影后》展現精湛演出，是今年金鐘準戲后人選。（Netflix提供）楊謹華在《影后》展現精湛演出，是今年金鐘準戲后人選。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕第60屆金鐘獎昨報名規章出爐，戲劇節目獎規則與去年一樣，10集以上的連續劇為「戲劇節目獎」，未達10集的劇集則為「迷你劇集獎」，其中CATCHPLAY+短影音型態台劇《都市懼集》由34個極短劇組成，最長的為14分鐘，最短的僅有4分鐘，加總34集約莫共316分鐘，長度不長，但確定會報「戲劇節目獎」。

極短劇都市懼集依規報名金鐘戲劇節目-34集僅316分鐘 圈內製作人尊重規定許瑋甯（右）在《都市懼集》戲裡搭計程車遇恐怖詭事，這集時長僅5分鐘。
（CATCHPLAY+提供）

出品方CATCHPLAY+指出金鐘規定超過10集就要報戲劇節目獎，因此他們按照規定報名，強調「我們是依照市場最適合的形式來製作、播出，不是因為金鐘獎考慮播出形式，而是播出後，再依照當年度金鐘獎規定報名。」

《都市懼集》每一集的主角都是不同人參與演出，但都頗為大咖，包括許瑋甯、曾愷玹、林柏宏、邵雨薇等，報名個人獎項的競爭激烈，確實會讓人傷透腦筋，CATCHPLAY+笑稱「我們靜候佳音」；只是相較其他扎實的10集以上長劇能鋪排主角心路歷程，《都市懼集》反倒顯得薄弱，在獎項競逐上較為吃虧，而圈內製作人對此事也僅表示「尊重金鐘規定」。

楊謹華兩部夯劇演技佳 戲后入圍大熱門

此外，今年準金鐘戲后人選備受矚目，楊謹華以夯劇《影后》掀起台劇追劇熱潮，但她還有演《今夜一起為愛鼓掌》，面臨「自己打自己」局面，並將對上2度擊敗她的柯佳嬿，只是楊謹華被問及此事老神在在，表示：「先做好現在吧，未來事情別先預測，不要這麼擔心。」並稱自己和柯佳嬿私下交情好，獎項競爭無損友誼。

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