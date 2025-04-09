阿湯哥「上天下海」玩命 保證《不可能8》不爛尾

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》中，高空玩命掛在飛機外。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列最新續作《不可能的任務：最終清算》繼先前在CinemaCon電影博覽會發布會曝光預告，前晚也正式於線上曝光，阿湯哥本人相當有信心，覺得觀眾會對於片中故事線的收尾感到滿意。

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故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」已刪除），阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任，預告中可見他再度親自上陣完成驚險特技、上天下海玩命，還說服海軍全力支持他拯救世界。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》潛入海中拍攝驚險鏡頭。（UIP提供）

先前有消息指出，62歲的阿湯哥將於該片後告別該系列，今年2月他和導演克里斯多夫麥奎里接受《帝國》雜誌訪問，被問到該片是否真的是這個自1996年開始的系列終章，他表示：「我希望這是一個讓人滿意的30年故事線的收尾。」對於片名「最終清算」，他直呼「我相當有信心，觀眾會覺得取得很恰當。」

阿湯哥同時也說：「這對我來說是個難以討論的話題，因為這真的必須親自去體驗。」更形容新片將是「整個系列中一段史詩般、充滿情感的旅程」，甚至引用古希臘傳奇史詩《奧德賽》和《伊利亞德》的作者荷馬來形容：「這部片是『荷馬史詩式』般的作品。」《不可能的任務：最終清算》將於5月23日在台上映。

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