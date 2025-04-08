Jocelyn專場開唱 緊張興奮以歌會友

Jocelyn將首次舉辦個人專場演唱會，坦言焦慮到睡不著。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾入圍金曲獎最佳新人的創作歌手Jocelyn 9.4.0，6月7日將在華山 Legacy舉辦個人首場演唱會，坦言心情很緊張。

Jocelyn談到：「這是我人生第一場專場，老實說我真的很緊張！從幾個月前想到就會焦慮到睡不著，但同時非常的興奮，很想趕快見到一直以來聽我歌的朋友們。」

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演唱會名稱「baby i’m so blue」概念源自Jocelyn的歌曲《Baby Blue》，她形容這是一種「帶著節奏感的憂鬱」，還說當唸出演唱會名稱時，「請帶點機車語氣，因為這不是真的哭泣，而是一種帶點諷刺的討拍。」

談到《Baby Blue》這首歌，Jocelyn說：「這是一首對我來說最『我』的歌。」唱出戀愛中的遺憾與無奈，但卻不沉溺於悲傷，而是用幽默自嘲的方式，將那些錯愛的人、感情裡的無力感，轉化為隨音樂擺動的旋律，表面輕鬆、內心翻白眼的感覺。

Jocelyn已密集練唱練舞，演唱會門票4月10日下午1點開賣，購票可洽寬宏售票及萊爾富、OK超商。

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