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川普關稅釀股災-李燕老公賠一台車 黃鐙輝虧7位數 姚淳耀10張台積電跌慘

川普關稅釀股災-李燕老公賠一台車 黃鐙輝虧7位數 姚淳耀10張台積電跌慘李燕看到股巿一片慘綠直呼嚇死了。
（資料照）

〔記者李紹綾／台北報導〕台股昨受美國「對等關稅」政策影響，開盤狂瀉2000點，創下史上單日最大跌點紀錄。不少藝人成為這波「台股大怒神」的受災戶，黃鐙輝帳上蒸發7位數、李燕的老公賠掉一台國產車。

黃鐙輝表示這波股災在意料之中。（資料照）黃鐙輝表示這波股災在意料之中。（資料照）

黃鐙輝坦言，股災在意料之中，透露加碼買了006208，若接下來繼續跌，則會繼續買進0050，他建議，有定期定額的股民，可以持續「慢慢」買0050，他呼籲做短線的人，「不要急著抄底，跌停鎖著，要等到反轉訊號，至少台積電要先打開跌停再說，千萬不要凹。」提醒有融資、開槓桿的人先收手，「保險一點的作法是等國安基金進場，再跟著買。」他分享自己的投資心法：「股市的錢，會從沒耐心的人手上，流去有耐心的人口袋。」

李燕在社群貼出股市跌停圖，直喊：「嚇死我了！！！第一次看到單日跌破兩千點的股市。沒事的，蹲低是為了跳高，下個禮拜再進去。」她的老公陳茂榮無法如此樂觀，因為陳茂榮的帳面的淨值「賠掉一台國產車」，他無奈說：「我是不會賣，反正也賣不掉，先截個圖留念一下，這輩子遇不到幾次的大場面，全面跌停，最慘的是還沒人要買，成交量出不來，這下應該會跌個好一陣子！跌到地獄去吧。」

陳志強、姚淳耀則是「護國神山」台積電的擁護者，陳志強去年在股價800元脫手2張，價差賺進60萬元，2月辦婚禮再賣出3張，手中目前仍有2張5字頭的台積電，他昨看到台股「綠油油」慘況，無奈喊：「首見…開盤=收盤」。

姚淳耀持有10張台積電股票，他從2、300元開始買進，老早就為「財富自由」做規劃，謙虛表示：「當作存退休金，還是要努力工作。」

經紀人透露，姚淳耀近期忙拍戲，沒有特別關注股市，「但是看到跌很慘還是會嚇一跳。」因為姚淳耀是走長期投資路線，「就慢慢來，手上有存款就會拿去買，當作存錢都沒在動，也很少去看。都是拿來當養老的退休金，建議還是定期定額買零股。」

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