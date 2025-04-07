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娛樂 最新消息

修杰楷育女循循善誘 花1小時講解多巴胺

修杰楷（右）在《小娘惹之翡翠山》和女兒感情深厚。（TVBS提供）修杰楷（右）在《小娘惹之翡翠山》和女兒感情深厚。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷參與新加坡影集《小娘惹之翡翠山》，他婚後首次離家數月工作，靠每日視訊緩解想家情緒，透露面對女兒教養，自己扮黑臉，有次為了讓女兒運動，花了1小時講解「多巴胺」的重要性。

修杰楷戲中角色性格冷靜、謙卑，通曉中西文化，因而繼承龐大家業，但在家庭事業鼎盛之際，卻遭遇兒子意外被槍殺，以及女兒被拐的雙重打擊。

由於修杰楷和妻子賈靜雯育有2個女兒，演出親子橋段格外有帶入感，此次演出是他升格當爸爸以來第一次長時間離家，他說：「從她們出生，我就很少離開她們超過2個禮拜，我很常下廚、陪寫功課，她們也很習慣我在旁邊。」這回剛好女兒暑假都到夏令營，賈靜雯也在家中，才能赴新加坡長時間工作。

對於教養問題，修杰楷坦承因為個性問題，自己在家中一定扮演黑臉「教官」，若女兒犯錯或行為不當，必定會用講道理的方式，他前陣子為讓不愛運動的女兒興起運動念頭，花了1個小時解釋，「我跟她們說，多巴胺是身體產生的快樂元素，運動會自然分泌，讓人心情愉快，就像妳考試100分，也會產生多巴胺。」如此循循善誘不愧是教官爸爸。

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