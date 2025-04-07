孫燕姿巡演啟航 老公放閃曬唇印

孫燕姿的老公納迪姆在社群曬照放閃。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違11年，天后孫燕姿帶著歷時5年籌備的「就在日落以後」巡演回歸，前晚從她的家鄉新加坡啟航，老公納迪姆也到場支持，台上大銀幕投放出孫燕姿的照片，臉上全都是唇印，一旁還有納迪姆的頭像，夫妻倆除了另類「同台」，納迪姆並透過VCR為愛妻打氣，大放閃光。

孫燕姿第5套巡演「就在日落之後」前晚在新加坡啟航。（Make Music提供）

從「就在日落以前」因疫情擱淺，到「就在日落以後」華麗重啟，這次的音樂總監由孫燕姿的戰友Kenn C坐鎮，孫燕姿也參與音樂、舞台、燈光所有環節設計，以「極美、未知、夢境、生活、人物」5大環節，打造一場全感官音樂體驗。

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相隔11年，孫燕姿（中）回歸演唱會舞台。（Make Music提供）

舞台設計概念上圍繞著活著與生命的矛盾，71公尺寬、14.5公尺高的LED銀河牆、19公尺長延伸舞台，刷新新加坡室內演唱會紀錄。煙火、星環、浮雲與花田輪番上陣，聲光效果層層堆疊，視覺震撼值拉滿。

演唱會開場《極美》前奏一響煙火齊放，孫燕姿一開口《我要的幸福》更讓全場凝聚，她霸氣宣告：「今天我們不要 hold back，就唱到底！」以《神奇》、《綠光》、《超快感》等曲再現青春爆發力。

她連唱3小時，壓軸的《天黑黑》響起，場館化作一片星塵，孫燕姿感性道：「我覺得不管我們選擇什麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的...我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」說完眼中泛起淚光。

新加坡站4場演出完售，共吸28000名觀眾朝聖，之後巡演將前往更多城市，傳出今年她會唱回台灣，高雄巨蛋、台北小巨蛋都有場次規劃，經紀公司則回應：「台灣場次已在積極規劃中，有好消息一定會告訴大家！」

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