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Kep1er 登台《說愛你》 全員舞動驚喜 粉絲跳起來

Kepler成員江崎光（左起）、金多娟、崔有眞、沈小婷、金采炫、徐永恩、休寧巴伊葉展現超強的歌唱及舞蹈實力，讓粉絲看得目不轉睛。（希林國際提供）Kepler成員江崎光（左起）、金多娟、崔有眞、沈小婷、金采炫、徐永恩、休寧巴伊葉展現超強的歌唱及舞蹈實力，讓粉絲看得目不轉睛。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團Kep1er昨在台北國際會議中心演出，7名成員首度以完整體來台，不但帶來多首夯曲，還驚喜獻唱蔡依林的《說愛你》，唱出「轉啊轉，就真的遇見Mr.Right～」，還超用心準備了舞蹈，讓全場粉絲又驚又喜。

Kep1er的5名成員年初參加紅白藝能大賞的錄製，相隔3個月以完整體形式再度來台，開場帶來《TIPI TAP》為演出揭開序幕，活動上除了帶來夯曲之外，還翻唱了Miss A的《HUSH》、泰民《Guilty》及Stray Kids的《Back Door》，點燃現場氣氛。

她們的實力超強，POWER完全不輸給男團，尖叫聲四起。沈小婷更打趣說︰「這下大家全醒了吧！」崔有眞看到大家的反應，直呼更有力量繼續表演。活動尾聲，終於帶來代表作《WA DA DA》，粉絲更忍不住站了起來，跟著Kep1er一起跳動，掀起全場最高潮。

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