金南佶獻唱《月亮代表我的心》 自信演技無敵 嗨喊TAIWAN NO.1

金南佶昨在台辦見面會，特地獻唱中文歌驚艷粉絲。（GILSTORYENT提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金南佶昨在台辦見面會，話多出名的他，光開場就花30分鐘聊天，自誇是「鄰家大哥哥」般親切，演技突出的他，更大方放送演唱實力，用中文演唱鄧麗君的《月亮代表我的心》，以誠意打動全場。

金南佶早期曾跟歌唱老師學唱歌，他的老師更現身見面會，不吝給他的演唱打出9分（滿分10分），金南佶坦言過去有想放棄，但還是努力唱下去，獲讚有很大進步。

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金南佶向來健談，喜歡和粉絲聊天，逗樂大家。（GILSTORYENT提供）

出道逾20年的金南佶，得知自己獲台媒票選「最獲好感韓星NO.1」，他有些懷疑問粉絲，「只有記者們這樣覺得，還是粉絲也認同呢？」全場歡呼聲不斷，給予肯定，讓他放下心中疑慮，聽到有7歲孩童陪家長追星，他更一秒收斂表示「說話會小心的」。

見面會回顧他主演《解讀惡之心的人們》、《熱血司祭2》等代表作劇照，聊到自身「才能」，他謙稱自己沒其他競爭力，不過對演技充滿信心。

主持人陳明珠送上安慰，說長得帥也是一種競爭力，金南佶謙虛回應，正因沒其他才能，所以努力精進演技，隨後自信說︰「在我這年齡層來說，我就是最棒的！」粉絲熱情尖叫回應，讓他開心說「TAIWAN NO.1」，氣氛歡樂。

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