胡瓜拜師白癡公主 Lulu合體阿達玩前任梗

胡瓜（右）擔憂進入自媒體圈的時機太晚，虛心向YTR前輩白癡公主求教。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年有許多藝人跨界YT，而創立YT頻道已有9年的「Lulu」黃路梓茵日前找來昔交往4年的前男友阿達與好友美麗本人拍影片，其中她與阿達互動爆笑被網友敲碗複合，她受訪笑揭拍攝秘辛、堅決強調兩人不會複合；去年加入YTR行列的胡瓜則找來「前輩」百萬網紅白癡公主合作，他們到西餐廳約會，胡瓜幽默秀流行語：「吃完飯要來看我家的貓後空翻嗎？」讓白癡公主驚訝又覺得好笑。

阿達（左起）、美麗本人到Lulu家鑑賞她風格各異的服飾。（翻攝自YouTube）

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Lulu平常熱愛時尚，擁有各種風格服飾的她，在個人頻道推出「壞嘴巴」單元，找來身邊直男好友替她的衣服進行評論，Lulu表示，「（頻道）好久沒更新了，想到要做這個主題，但我身邊真直男比較少，最近比較有合作的是阿達跟美麗，就把他們找來做直男壞嘴巴特輯，一不小心變成『前直男友壞嘴巴』了，哈哈！」

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節目上，Lulu與阿達互動笑果十足，阿達一進門就開始找「以前的回憶」，在更衣室翻到之前送給Lulu的包包和鞋子，直接大玩前任梗。網友們大讚Lulu和阿達毫無包袱的互動太好笑，絕佳默契讓許多網友敲碗複合，不過她堅定秒回：「再（一起）主持節目絕對是有機會，複合是絕對沒有，絕對是把話說死！」

而談及頻道上一次更新已經是9個月前，Lulu表示自己頻道是做養生的，有靈感才會想到要做，但也期許自己今年的更新頻率可以多一點，「然後最近很努力在做專輯，大家可以期待一下，頻道可能也會有我專輯的東西，請大家訂閱呦。」

同樣在YouTube開設頻道《下面一位》的胡瓜則合體白癡公主，胡瓜虛心向白癡公主求教，擔憂自己是否太晚進入自媒體圈，對此白癡公主信心喊話：「完全不會！永遠不嫌晚！」給予胡瓜極大信心。

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