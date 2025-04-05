阿湯哥捂心悼方基墨 願老戰友下段旅程順遂

湯姆克魯斯出席CinemaCon宣傳新片《不可能的任務：最終清算》，向已故的方基墨表達敬意。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國男星方基墨1日因肺炎於洛杉磯過世，享壽65歲，曾於《捍衛戰士》系列飾演他好戰友的「阿湯哥」湯姆克魯斯3日出席CinemaCon電影博覽會宣傳新片《不可能的任務：最終清算》，先是請現場來賓與他一同默哀，更感性表示「謝謝你，方，祝你在下一段旅程一切順利」。

湯姆克魯斯（右）和方基墨合作《捍衛戰士》系列，直說無法用言語表達對他的敬仰。（翻攝自IG）

方基墨在《捍衛戰士》飾演的「冰人」，與阿湯哥飾演的「獨行俠」，從一開始水火不容到冰釋前嫌成為最佳戰友。2022年阿湯哥力邀他回歸演出《捍衛戰士：獨行俠》，兩人上演動人對手戲，也成為他的遺作。

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阿湯哥表示，無法用言語表達對方基墨作品的敬仰，也無法形容對他的敬重與喜愛，「當他加入《捍衛戰士》，以及後來回歸《捍衛戰士：獨行俠》時，我是多麼感激和榮幸。」他形容方基墨熱愛電影，並為大家做出許多奉獻，「讓我們一起回憶與他共度的那些美好時光。」

之後阿湯哥除了曝光《不可能的任務：最終清算》的獨家預告，同時也向執導該片並獲得CinemaCon「年度導演」的克里斯多夫麥奎里致敬。《不可能的任務：最終清算》將於5月23日在台上映。

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