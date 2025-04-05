最帥「光頭反派」霍特 自嘲蝙蝠俠、超人試鏡槓龜

大衛科倫斯韋（左起）、瑞秋布羅斯納安、尼可拉斯霍特一同出席《超人》CinemaCon發布會。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕全新《超人》日前於CinemaCon電影博覽會曝光加長片段，影片昨正式於線上釋出。DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩先前率領新任「超人」大衛科倫斯韋、「露薏絲蓮恩」瑞秋布羅斯納安以及「雷克斯路瑟」尼可拉斯霍特一同出席，擔任導演的岡恩更表示：「我等不及要和全世界分享這部電影了！」

大衛科倫斯韋飾演的超人在片中為拯救世界遍體鱗傷。（翻攝自YouTube）

導演岡恩為老派鋼鐵英雄注入新使命

《超人》是全新「DC工作室」首部大銀幕作品，肩負著拓展並重啟DC宇宙的重責大任，目前仍在緊鑼密鼓的後製中。岡恩回憶早在2018年他就被提議執導該片，不過當時他選擇先拍攝《自殺突擊隊：集結》，更不諱言曾對如何處理這位「被許多人認為是老派」的鋼鐵英雄感到猶豫，而最終讓他重燃熱情的是角色之間的關係。

請繼續往下閱讀...

新一代超人大衛科倫斯韋自認榮幸

瑞秋認為超人的故事之所以能夠歷久不衰，是因為每個人都能從中找到共鳴，過去有許多傳奇演員曾詮釋過「露薏絲」，讓她直說：「我們站在巨人的肩膀上，然後找到屬於我們的方式走進他們的內心。」

飾演超人的大衛也感性表示：「能演出這個深植人心的角色，是莫大的榮耀。」被問到是否會想演出其他DC角色時，大衛說他會想演蝙蝠俠，說完不忘對岡恩說：「如果你願意，詹姆斯，總有一天能演也挺有趣的。」

尼可拉斯霍特在《超人》飾演大反派雷克斯路瑟，笑說這才是自己該演出的角色。（翻攝自YouTube）

霍特聽完忍不住開玩笑自嘲：「我可是試鏡過蝙蝠俠和超人。」更回憶岡恩第一次找他演雷克斯路瑟時，他心想：「靠，這角色才是我真正該演的！」於是決定接演。《超人》將於7月9日搶先全美在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法