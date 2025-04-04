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娛樂 最新消息

雷艾美幫象洗澡遭跳蚤咬 黃仕傑吃爆漿昆蟲嚇捂嘴

雷艾美（左起）、Max、八弟和阿傑在清邁參與「一日象伕體驗」。（三立提供）雷艾美（左起）、Max、八弟和阿傑在清邁參與「一日象伕體驗」。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕雷艾美、「阿傑」黃仕傑、「Max」楊盛堯、「八弟」蕭志瑋主持三立外景《上山下海過一夜：漂留亞洲》，日前全員到泰國清邁，其中雷艾美體驗幫大象洗澡時，雙腿竟紅腫刺痛，帶著「紅豆冰棒腿」回台；眾人體驗吃「爆漿昆蟲」表情扭曲，受到當地文化震撼。

4人在當地參與「一日象伕體驗」，近距離接觸大象，雷艾美滿心期待幫大象洗澡，沒想到起身時發現雙腿紅腫刺痛，甚至滲出血絲，幾天後更腫到變形，疑似遭到跳蚤咬傷，也深刻體會到象伕的辛勞與付出。

到泰國眾人不忘挑戰當地經典的昆蟲料理，MAX與阿傑滿懷信心走進清邁夜市，只見一大盤炸昆蟲端上桌，他們的笑容漸漸垮掉。

阿傑提到吃炸竹蟲時，溫熱的內餡瞬間爆漿，讓他驚恐地捂住嘴巴；MAX則硬著頭皮品嚐炸田鱉，濃烈的土味直衝鼻腔，直呼：「這是我吃過最奇怪的東西！」他狂喝泰式奶茶試圖壓下味道，卻發現完全無效。這場味覺與心理的雙重震撼，讓他們對泰國人的飲食文化有了全新認識。

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