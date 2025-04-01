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楊小黎床戰植物人老公 怕坐斷吳政迪髖骨

楊小黎（左起）、方文琳、夏靖庭、吳政迪分享《啥人顧性命》拍攝甘苦談。（記者潘少棠攝）楊小黎（左起）、方文琳、夏靖庭、吳政迪分享《啥人顧性命》拍攝甘苦談。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪昨出席公視台語台《啥人顧性命》首映記者會，楊小黎劇中和植物人老公吳政迪有「女上男下」床戲，她直喊：「好累喔！他很瘦、沒有肉，我好怕聽到吳政迪的髖骨啪一聲斷掉。」

方文琳劇中逼媳婦楊小黎跟植物人兒子吳政迪傳宗接代，吳政迪在尿布裡穿了運動員用的護襠，楊小黎忍不住爆料：「吳政迪很嚴格，他說要坐到硬硬的護襠才是正確位置，好像坐在石頭上。」她自嘲，還好自己大腿夠粗，可以肉身擋住吳政迪的尿布。

吳政迪分享，這場床戲他和楊小黎只有一個姿勢，「她坐在上面搖，我就是乖乖躺著任人擺佈。」然而這場床戲結束後，楊小黎被婆婆方文琳問她：「做得怎麼樣？有沒有認真做？」她坦言當時仍在角色裡，覺得有被屈辱的感覺，打趣說：「雖然在演戲，但我當下真的很想罵髒話。」

楊小黎劇中角色設定3、4天沒洗頭，也沒有好好打扮自己，原本每天上戲化妝師都要為楊小黎的頭髮、臉弄得油光滿面，最後她乾脆直接不洗頭上戲，讓造型組省時又省事。

個性溫婉的方文琳飾演講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，對她來說相當具有挑戰性，開拍前她在家練習還被女兒誤會在生氣，角色的火爆犀利也因她入戲太深呈現在私下互動上面，讓身邊親友嚇一跳，直到殺青後才逐漸走出角色。

其實方文琳私下是個非常溫柔的人，楊小黎也坦言，劇中真的感受到婆婆帶來的壓力，兩人結束對戲，飾演潑辣婆婆的方文琳還要吃喉糖休息調適。

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