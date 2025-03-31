綜藝大姐大變身YT圈新人 白冰冰出道52年跨界當網紅

白冰冰（中）豁出去為了拍影片挑戰泛舟。（長興影視提供）

記者林欣穎／專訪

白冰冰2月推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》成為YT界「資深新人」，節目名稱用台語唸還有「先睏逗陣（先睡一起）」的諧音讓人為之一亮。為了呈現最好節目，白冰冰砸百萬製作費拍攝，前面幾集就帶著班底藝人開箱民宿，還親民地素顏上陣、公開自己的一日行程，日前她接受專訪有感而發表示，會開頻道是因為不能故步自封，「網路世界當道，我不能當走在最後面的那一個，也算跟風啦。」

白冰冰開設網路節目《誠懇逗陣》每週都上架新片。（翻攝自YouTube）

豪砸百萬開節目 誠懇逗陣多元化

出道52年的白冰冰在蛇年一開始推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》，雖然在演藝圈是綜藝大姊大，但在YT圈仍是新手小白的她坦言一切都還在摸索當中，白冰冰有感於網路時代變遷迅速、媒體平台也在轉型，現在許多藝人都開始投入YouTube，自己也勇敢踏出這一步，她笑說自己明明主持工作已經很忙了，現在又多了一個壓力更重的節目，雖然是全新的挑戰，但充滿樂趣與新鮮感，提到電視節目往往會受限於主題，網路就相對多元、更有發展性。

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白冰冰跨界YT圈成為最資深新人。（長興影視提供）

帶一票子弟兵 拓展新出路

如今白冰冰的頻道擁有3萬多訂閱，網路節目《誠懇逗陣》推出不到2個月，已推出7支影片，受到不少網友關注。首集她就砸重金帶著年輕子弟兵蔡家蓁、郭忠祐、台一線（東諺、阿玟）、尤娜和工作人員共20人到宜蘭玩，還豁出去挑戰泛舟，而她也堅持不佔旗下藝人的便宜，強調找藝人們來拍攝都有照付演出費，還會適時給予子弟們教導與發展機會，白冰冰也提到，她跨界到YT圈後多學會了攝影技能，「我之前除了是主持人、演員外也有導戲經驗，這次（拍YT）學到攝影，會跟攝影師討論要從什麼角度拍、做怎麼樣的後製，我們拍攝有雙機加空拍機，（我）算是敢花錢的拚命三娘啦！」

白冰冰分享工作日常，自嘲是「拼命三娘」邊化妝邊要看錄影彩排。（長興影視提供）

日前百萬網紅Cheap曾發文指出白冰冰YT影片第一集的畫質很差，更認為白冰冰砸大錢拍片但剪接不專業，建議她要去找專業YT團隊等。白冰冰透露該集剛好做了剪輯調整，上傳時出了點問題、才讓畫質變比較不好，白冰冰也有感而發表示帶風向很重要，有時風向歪了就不同了，「如果是專業的人，有時候要了解別人為何會出這個狀況，對於一個正在摸索的人，不需要給這麼尖酸刻薄的建議，我們收到的網友評論也很好，會持續摸索。」

白冰冰（左五）帶著班底們錄製YT節目，隨時提攜後輩。（長興影視提供）

跟進胡瓜 期待合作

去年胡瓜創立YT頻道《下面一位》一年就破30萬訂閱，白冰冰說確實是看到胡瓜的成功、間接鼓勵了她更願意經營頻道，不過兩人之前因民視鬧出雙胞合約後就未在節目上合體，白冰冰也笑說如果胡瓜願意到她頻道作客的話自己真的求之不得，而多年前白冰冰與蔡阿嘎曾合體為電影《人生按個讚》宣傳，當時他們還一起拍了「睏鬥陣」的影片相當可愛，白冰冰也說與蔡阿嘎認識多年，雖然拍YT的事還沒跟對方聊過，但也很期待未來能有合作拍片的機會。「其他網紅、大咖也都在期待中，我也得先做出成績才能邀大家。」

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