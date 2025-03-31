陳柏霖對金門精神有感 郭雪芙練廚藝

陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》於海邊感受到彼此的真心。

（大川大立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何潤東執導的影集《不如海邊吹吹風》將於Netflix播出，主演陳柏霖、郭雪芙興奮分享感想，何潤東開心說：「希望這份溫暖，能讓更多人感受到。」

陳柏霖劇中從演員升格為導演，談及近年他在現實中也嘗試跨界製作實境節目的經歷，他坦言並非為了展現勇氣或堅持，而是「單純覺得好玩，很開心遇到一群願意一起玩節目的團隊。」故事中的「金門精神」讓他特別有感，「拍戲時當地居民的熱情，真的讓人感到很放鬆。」

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郭雪芙首次到金門long stay拍戲，笑稱她對金門的印象就是「風大到衣服會飛到一樓」，她分享當地的生活趣事，「拍戲時是11、12月，隨身都帶著暖暖包和薑湯。印象最深的是居民的熱情，還體驗了騎馬、家常菜與金門高粱。」她還因此下廚功力大增成為「小廚娘」，「因為當地夜生活單純，養成自己買菜煮飯吃的習慣，生活變得健康又簡單。」

導演何潤東表示，「我非常非常喜歡這部劇，因為它很溫暖、正面，看完會讓人更懂得珍惜生活中應該在乎的人。」

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