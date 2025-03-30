再見陳一郎雙金對決-洪佩瑜攜手同根生 重現酒國英雄夯曲

洪佩瑜（右）與A_Root同根生搭檔，雙金聯手致敬陳一郎。（日出音樂提供）

〔記者傅茗渝／高雄報導〕金曲歌手洪佩瑜二度登上大港開唱，攜手A_Root同根生上演「雙金對決」，為本屆特別企劃「再見陳一郎：相逢大港邊」重現酒國英雄代表作，帶來《紅燈碼頭》、《可愛的馬》等金曲，最後大合唱《媽媽請你也保重》，讓台下樂迷聽得如癡如醉。

擔任音樂總監的柯智豪表示：「經典不是兩個字，而是不同記憶怎麼交流。」洪佩瑜昨一席藍色亮片裝登台，受訪哀嚎華麗背後大汗淋漓，她也提到對陳一郎不陌生，「我從小跟媽媽聽，我的耳朵裡有住陳一郎，腦袋裡是有歌詞的。」楊智博則語出驚人爸爸曾跟陳一郎喝過酒，稱他「人很憨厚可愛，只喝啤酒。」

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談到邀請洪佩瑜搭擋A_Root同根生的原因，柯智豪表示：「我覺得他們對台語的理解有一定的程度，對台灣符號的感受，可以很快有交集。」他也動念延續相關企劃，從高凌風、鳳飛飛到西洋麥克傑克森等歌壇經典，都可能成為取材對象。

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